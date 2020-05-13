Новое пятиэтажное здание возведут в центре Рязани

В центре Рязани планируют построить новое пятиэтажное здание. Соответствующее постановление мэрии опубликовано на сайте администрации 13 мая.

Исходя из документа, на участке на Введенской улице между площадью Мичурина и улицей Фрунзе появится жилой дома. Он будет рассчитан на 46 квартир с коммерческими помещениями и подземной парковкой на 49 мест, пишет РИА «7инфо».

По данным агентства, публичные слушания по строительству здания состоялись в октябре 2018 года.

В конце апреля в Рязани стартовали работы по благоустройству пяти дворовых территорий. Они проводятся в рамках программы по созданию комфортной городской среды.