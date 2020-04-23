Новую меру соцподдержки ввели на Сахалине для семей с детьми

23 апреля 2020     11
Новую меру соцподдержки ввели на Сахалине для семей с детьми

В Сахалинской области ввели новую меру соцподдержки для семей с детьми, потратить которую можно на погашение ипотеки. При рождении первенца размер выплаты составит 500 тыс. рублей, при рождении второго ребенка — 1 млн рублей, третьего и последующих детей — 2 млн рублей.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства, поддержку могут получить жители области, которые стали родителями и заключили ипотечный договор в 2020 году. Прием заявлений на предоставление выплаты начался в апреле.

Начальник отдела семейной политики министерства соцзащиты региона Галина Щёкотова, при рождении двойни или тройни выплата предоставляется на каждого ребенка. С 2017 года аналогичная мера поддержки действует для жителей, заключивших договор с Сахалинским ипотечным агентством.

Ранее в апреле сообщалось, что в Сахалинской области с начала 2020 года выплаты на приобретение или строительство жилья получили 75 многодетных семей. Размер поддержки зависит от количества членов семьи и месторасположения приобретаемой квартиры, но не более 2 млн рублей.

Источник: Газета Известия

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