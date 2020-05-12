Новые объекты для благоустройства выберут в Астрахани

12 мая 2020     9
Новые объекты для благоустройства выберут в Астрахани

Жителям Астрахани предлагают проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2021 году. На портале администрации города размещен опрос в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Среди предложенных вариантов значатся: сквер им. Кирова, бульвар по ул. 3-я Зеленгинская, бульвар Энергетиков в 3-м Юго-Востоке, ул. Кубанская (от ул. Луконина до ул. Н. Островского), набережная реки Волги по ул. Комсомольская набережная, сквер на пересечении ул. Савушкина / А.Барбюса, сквер по ул. 5-я Керченская, парк по ул. Коновалова. Об этом сообщает ресурс «Астрахань 24».

Напомним, на время капитального ремонта Милицейского моста в Астрахани оборудована понтонная переправа для пешеходов. Мостом могут пользоваться жители района Зацаревье. С обеих сторон водоема установили остановки общественного транспорта. Мэрия попросила перевозчиков не взимать дополнительную плату за проезд с пассажиров, которые перешли мост.

Источник: Газета Известия

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