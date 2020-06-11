Новый мост через Зею построят в Благовещенске за 2,5 года

10 июня 2020     15
Новый мост через Зею построят в Благовещенске за 2,5 года

В Благовещенске на левобережной площадке строительства нового моста через Зею состоялось первое установочное совещание. Подрядчик приступил к работам, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«По плану такие объекты строятся 36 месяцев. Мы определили себе задачу построить за 30 месяцев», — отметил глава региона.

Общая длина переправы составит 9 км, из которых 2 км — мостовой переход и 7 км — подходы. Конструкция будет состоять из 26 опор, также появится 500-метровая вантовая конструкция, идентичная мосту через Амур, сообщает asn24.ru. В ближайшее время на стройплощадке появится буровая техника и строительные городки.

Напомним, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разрешило ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста из России в Китай после снятия ограничений из-за коронавируса. Его пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек в сутки.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео
Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео

Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео. Запись опубликована в Telegram-канале WarJournal. Инцидент произошел в среду, …


Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon в Twitter. Источник: …


В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»
В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»

«Убийцами» российского перспективного подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», возможно, могут быть американская торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP) или британская …


Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов
Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

23:44 Сбербанк проверяет случаи списания единовременных выплат на детей в счёт погашения долгов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу …


«Бенфика» не сумела обыграть «Портимоненсе» в матче Примейры
«Бенфика» не сумела обыграть «Портимоненсе» в матче Примейры

23:49 Лиссабонская «Бенфика» и портиманский «Портимоненсе» сыграли вничью в матче 26-го тура португальской Примейры. @SLBenfica Twitter Встреча, прошедшая в Портимане, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты