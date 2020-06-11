Новый мост через Зею построят в Благовещенске за 2,5 года

В Благовещенске на левобережной площадке строительства нового моста через Зею состоялось первое установочное совещание. Подрядчик приступил к работам, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«По плану такие объекты строятся 36 месяцев. Мы определили себе задачу построить за 30 месяцев», — отметил глава региона.

Общая длина переправы составит 9 км, из которых 2 км — мостовой переход и 7 км — подходы. Конструкция будет состоять из 26 опор, также появится 500-метровая вантовая конструкция, идентичная мосту через Амур, сообщает asn24.ru. В ближайшее время на стройплощадке появится буровая техника и строительные городки.

Напомним, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разрешило ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста из России в Китай после снятия ограничений из-за коронавируса. Его пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек в сутки.