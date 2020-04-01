Новый мост возведут на трассе «Колыма» в Якутии

1 апреля 2020     18
Новый мост возведут на трассе «Колыма» в Якутии

В Якутии начался поиск подрядчика для строительства и реконструкции автодороги Р-504 «Колыма», сообщает RosTender.info. Победителю тендера предстоит к началу ноября 2024 года построить 21 км трассы на территории Оймяконского района.

Стоимость работ оценивается в 2,5 млн рублей. Здесь планируют возвести мост и новые съезды с него, обновить насыпь дороги и укрепить ее частично камнями, частично стальной сеткой или бетоном, положить дорожное покрытие, установить дорожные знаки. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Ранее стало известно, что на территории Республики Саха (Якутия) и Амурской области планируют привести в нормативное состояние 109 км федеральной трассы «Лена». Из них 23 км отремонтируют, 28 км капитально отремонтируют и на 58 км уложат защитные слои износа. Также в план включен ремонт моста через реку Иенгру в Нерюнгринском районе Якутии.

Источник: Газета Известия

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В Якутии начался поиск подрядчика для строительства и реконструкции автодороги Р-504 «Колыма», сообщает RosTender.info. Победителю тендера предстоит к началу ноября …



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