Нурмагомедов восхитился тренировкой Тайсона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов восхитился тренировкой 53-летнего боксера Майка Тайсона. Видео с фрагментом занятия американец опубликовал в Instagram.

«Не могу поверить. Это просто другой уровень», — написал россиянин в комментариях под постом. На ролике Тайсон отрабатывал удары по лапам и перемещения.

Нурмагомедов — действующий чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Тайсон не выступал с 2005 года. Американец становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1989 и 1990 годах признавался лучшим боксером вне учета весовых категорий.

Источник: Лента.Ру