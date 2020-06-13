Нурмагомедов вспомнил о поединке с Макгрегором и дал совет фанатам

13 июня 2020     13
Нурмагомедов вспомнил о поединке с Макгрегором и дал совет фанатам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вспомнил о поединке с ирландцем Конором Макгрегором и дал совет фанатам в Instagram.

Нурмагомедов опубликовал видео, на котором показаны фрагменты его боя с Макгрегором. «Не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», — подписал пост он.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгергор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он должен встретиться с американцем Джастином Гэтжи в сентябре в Абу-Даби.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Нурмагомедов вспомнил о поединке с Макгрегором и дал совет фанатам
Нурмагомедов вспомнил о поединке с Макгрегором и дал совет фанатам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вспомнил о поединке с ирландцем Конором Макгрегором и дал совет фанатам в Instagram. …


В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном

В доме культуры имени Кирова, который находится в Мурманске, обнаружили сауну с бассейном. Об этом сообщает местное издание «Би-порт». Как …


Любовь Успенская создаст петицию в поддержку Ефремова
Любовь Успенская создаст петицию в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская вступилась за актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Ее слова передает …


«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче
«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче

22:20 Футболисты «Краснодара» потерпели поражение от «Сочи» в контрольном матче. © Футбольный клуб «Краснодар» Встреча прошла в Краснодаре и завершилась …


Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении
Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

22:27 Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями. © belgazprombank.by Как сообщает телеканал «Белоруссия …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты