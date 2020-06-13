Нурмагомедов вспомнил о поединке с Макгрегором и дал совет фанатам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вспомнил о поединке с ирландцем Конором Макгрегором и дал совет фанатам в Instagram.

Нурмагомедов опубликовал видео, на котором показаны фрагменты его боя с Макгрегором. «Не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», — подписал пост он.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгергор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он должен встретиться с американцем Джастином Гэтжи в сентябре в Абу-Даби.

Источник: Лента.Ру