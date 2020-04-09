Нынешний экономический кризис назвали худшим за 100 лет

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала нынешний глобальный экономический кризис худшим за последние 100 лет и сравнила его с Великой депрессией, начавшейся в 1929 году. Ее вступительная речь перед началом традиционного совместного мероприятия МВФ и Всемирного банка опубликована на сайте организации.
«По сути дела, мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии», — отметила Георгиева. По ее словам, весь мир имеет дело с кризисом с экстраординарной неопределенностью относительно глубины и продолжительности.
Также она отказалась давать прогноз относительно перспектив глобальной экономики на ближайшее время, поскольку прежний, опубликованный в начале года и предусматривавший рост на 3,3 процента по итогам 2020 года, утратил актуальность.
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Георгиева оценила возможный отток средств инвесторов с развивающихся рынков в 100 миллиардов долларов, что в три раза превышает аналогичный показатель во время кризиса 2008 года.
Ранее Африканский союз (AU) подсчитал, что ущерб континента от вызванного коронавирусом кризиса окажется меньше, чем аналогичные потери стран Европы. Его оценили в 0,8 процента спада континентального ВВП при оптимистичном сценарии и в 1,1 процента — при пессимистичном.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру