NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. Фото передовицы газета привела на своей странице в Twitter 24 мая.

Представители редакции пояснили, что в ближайшее время официальное число жертв должно достичь 100 тыс. «Тысяча человек — это лишь один процент от общего числа умерших», — говорится на первой полосе.

Сотрудники издания изучили сотни газет, которые выходили в разных американских городах и составили список из около тысячи имен людей, о смерти которых из-за этого вируса писали издания.

Журналисты взяли из напечатанных некрологов по одной фразе, «запечатлевшей неповторимость каждой потерянной жизни», и указали, в каком возрасте и в какой местности умер тот или иной человек.

Говоря о цели, с которой публикуется этот список, один из редакторов NYT Марк Лейси сказал, что хочет, чтобы через 100 лет люди могли «посмотреть на это и понять, какую утрату понесли». Директор по дизайну этой газеты Том Бодкин отметил, что в течение последних 40 лет ни разу не было случая, когда на первой полосе издания, кроме текста, не размещали бы какого-либо изображения.

«Мы знали, что должен быть какой-то способ подумать над этим числом», — приводит телеканал CNN слова помощника редактора NYT.

Многие эксперты считают, что погибших от COVID-19 еще больше, потому что некоторые люди умерли дома или не были учтены по разным причинам.

По данным сайта Worldometer на 22 мая, число случаев коронавируса в США достигло 1,666,828. За весь период погибли 98,683 пациентов, вылечились — 446,914.

Накануне губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что число жертв этой инфекции в его штате за сутки составило 84 человека — впервые с марта оно оказалось ниже 100 человек.

За день до этого чиновник подписал указ, согласно которому жители штата могут собираться группами до 10 человек, если находятся на расстоянии не менее шести футов (1,83 м) друг от друга и носят защитные медицинские маски.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началась в декабре в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.