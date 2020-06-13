Обманувших убитого студента из Петербурга отправили под арест

13 июня 2020     16
Обманувших убитого студента из Петербурга отправили под арест

Сотрудников фирмы, охранник которой застрелил студента Санкт-Петербургского государственного университета Владислава Голикова, отправили под стражу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 июня в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меры пресечения Людмиле Никифоровой, Гвидону Аветисяну и Никите Потапову, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество. — Ред.)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Никифирова, Аветисян и Потапов, а также «иные лица» под предлогом оформления медицинских книжек, необходимых для трудоустройства, заключили не менее десяти договоров, не собираясь их исполнять. От каждого потерпевшего они получили 2-5 тыс. руб.

Потпаов и Никифирова отправлены под стражу до 4 августа. Аветисян отправлен под домашний арест в связи с состоянием здоровья.

Инцидент произошел днем 4 июня. По информации следствия, молодой человек 1996 года рождения обратился в компанию, оформляющую документы для трудоустройства. Компания не выполнила обязательства, и он потребовал деньги назад. У студента возник конфликт с охранником, в ходе которого тот выстрелил в голову потерпевшему из травматического пистолета, после чего скрылся.

По факту инцидента возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Из-за мошенничества компании с документами на трудоустройство полиция возбудила второе дело.

На следующий день полицейские задержали выстрелившего в студента Заура Каримова. 13 июня пресс-служба СПбГУ сообщила о смерти Голикова.

Источник: Газета Известия

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