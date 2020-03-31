Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

31 марта 2020     9
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях. По словам экспертов, чем больше показатель индекса, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

Вирусологи и диетологи считают, что у людей с ожирением течение пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией, будет более тяжелым.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал группы наиболее подверженных вирусу россиян. Среди них не только пенсионеры, но и люди с сахарным диабетом, ожирением. болезными легких и сердечно-сосудистой системы.

Источник: Лента.Ру

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