Обозначены масштабы падения ставок аренды жилья в Москве

В апреле 2020-го средняя стоимость аренды жилья в российской столице снизилась на 7 процентов. Однокомнатные лоты за прошедшие три недели месяца подешевели на 6 процентов, двухкомнатные — на 7 процентов, «трешки» — почти на 8 процентов, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

На рынок съемного жилья повлияли режим самоизоляции и экономические потрясения, отмечают аналитики. Спрос сократился: некоторые арендаторы уехали обратно в регионы, другие из-за потери дохода были вынуждены расторгнуть договоры и съехаться с родственниками. Как следствие — предложение квартир возросло. Кроме того, к общему объему прибавились объекты, ранее сдававшиеся краткосрочно и посуточно. Это спровоцировало масштабное падение ставок аренды недвижимости.

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По данным экспертов, в настоящее время средняя стоимость аренды «однушек» в Москве составляет 39 тысяч рублей в месяц (в конце марта это значение составляло 41 тысячу рублей). «Двушки» сдаются за 48 тысяч (в марте — 51 тысяча), «трешки» — за 55 тысяч (в марте — 60 тысяч).

«Сейчас, на падающем рынке, арендаторы в более сильном положении, чем арендодатели: они могут просить собственника жилья о скидках и арендных каникулах, зачесть в счет арендной платы страховой депозит. Собственно, это и происходит повсеместно. Скидки обычно даются на время режима самоизоляции и составляют в среднем 20-30 процента от месячной платы», — указывают аналитики.

Ранее в апреле стало известно, что граждане стран СНГ бросились снимать квартиры в Москве во время режима самоизоляции. Доля поступающих от них запросов на аренду жилья увеличилась до двух третей от общего числа заявок.

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Источник: Лента.Ру