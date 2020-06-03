Общее количество заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тыс. человек

3 июня 2020     10
Общее количество заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тыс

В Индии общее количество пациентов, с подтвержденным коронавирусом, превысило 200 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи страны.

По данным на 3 июня, в Индии 101 497 зафиксированный случай коронавируса, 100 302 пациентов выздоровели. 5815 человек умерли. Суточный прирост новых зараженных составил 8 909, что является рекордным показателем для Индии за все время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 31 мая –1 июня — 8392.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в мире, по данным статистического бюро Worldometer, подтверждено более 6,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 382 тыс. человек, выздоровели — 3 066 696.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Кормье высказался об отказе Джонса от титула UFC в полутяжёлом весе
Кормье высказался об отказе Джонса от титула UFC в полутяжёлом весе

09:21 Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал слова лидера рейтинга лучших бойцов организации …


Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 90 тысяч
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 90 тысяч

09:22 Ещё 3385 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 91 654, сообщила …


Российская порнозвезда рассказала о страхе перед возвращением на родину
Российская порнозвезда рассказала о страхе перед возвращением на родину

Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала о том, что боится возвращаться в родной город Ишим в …


МИД Украины отреагировал на инициативу Трампа пригласить Россию на саммит G7
МИД Украины отреагировал на инициативу Трампа пригласить Россию на саммит G7

Если Россия получит приглашение на саммит «Большой семерки» (G7) даже в качестве гостя, то для Москвы это станет подтверждением эффективности …


Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк, охваченный массовыми протестами. Об этом он написал в своем Twitter. «Нью-Йорк …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты