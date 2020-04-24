Обучающая детенышей переходить дорогу самка леопарда попала на видео

24 апреля 2020     11
Обучающая детенышей переходить дорогу самка леопарда попала на видео

Видео, как самка леопарда обучает детенышей переходить дорогу, сняли посетители национального парка Крюгера в ЮАР. Об этом сообщает National Geographic.

На кадрах животное переходит дорогу перед туристическим автобусом. Убедившись в безопасности, оно возвращается и зовет с собой детенышей.

Во время перехода один из детенышей испугался и остался посередине дороги, но затем всё же последовал за мамой.

Тинус Дельпорт, чья дочь и сделала видеозапись, призналась, что за 50 лет, которые она посещает национальный парк, не видела ничего подобного.

В середине марта двух страусов встретили местные жители под Новосибирском. Эму прогуливались по дороге между частных домов.

Источник: Газета Известия

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