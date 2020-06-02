Оценено влияние мощнейшей вспышки на Солнце на жизнь людей

2 июня 2020     11
Оценено влияние мощнейшей вспышки на Солнце на жизнь людей

Мощнейшая вспышка на Солнце, которая была зафиксирована накануне учеными NASA, маловероятно может оказать влияние на жизнь людей. Об этом заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

По его словам, эта вспышка класса-М вряд ли способна оказать заметное воздействие на жизнь землян, однако может быть предвестником более мощных вспышек. «Вспышка класса М это не самая сильная вспышка. Самая сильная — класс Х», — объяснил Гончаров.

Он добавил, что солнечный цикл длится примерно 11 лет, при этом максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году. «И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025», — сказал ученый.

Гончаров напомнил, что в последнее время не было заметных вспышек на Солнце, поэтому явление привлекает внимание. В то же время ученый назвал это «интересным, но не выдающимся» событием.

Ученые НАСА обратили внимание на появление вспышек на Солнце. Этот феномен может означать начало нового жизненного цикла светила. Появление новых пятен было зафиксировано 29 мая.

Источник: Лента.Ру

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