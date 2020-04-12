Оценены последствия пандемии коронавируса

12 апреля 2020     1
Оценены последствия пандемии коронавируса

Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш оценил последствия пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Якыш считает, что в экономическом противостоянии с Соединенными Штатами Китаю удастся выйти на более сильную позицию. При этом вирусы в будущем могут быть использованы в качестве биологического оружия.

Политик утверждает, что после пандемии изменения произойдут в разных сферах жизни. Так, по словам Якыша, может произойти перераспределение капитала, а в каждом государстве, вероятнее всего, снизится ВВП. Кроме того, у большинства граждан могут сократиться доходы. При этом те, кто владеет крупными суммами, скупят собственность компаний, которые обанкротились, считает бывший министр. «Таким образом, распределение капитала станет еще более несбалансированным», — отметил он.

По мнению Якыша, мировому сообществу следует извлечь уроки из сложившейся ситуации. Он пояснил, что теперь Всемирная организация здравоохранения и страны «с успешными правительствами» будут разрабатывать программы и планы действий на случай подобных пандемий.

Ранее ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. Он выделил несколько аспектов, к которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2. По словам экономиста, на фоне массового перехода к цифровым технологиям из-за глобального карантина произойдет толчок цифровизации, который выльется в Четвертую индустриальную революцию. С другой стороны, Кротти ожидает, что появятся силы, которые сделают экономику менее взаимосвязанной.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех штатах США
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех штатах США

Президент США Дональд Трамп ввел в субботу, 11 апреля, режим «масштабного бедствия» (major disaster) в штате Вайоминг. Об этом сообщает …


Оценены последствия пандемии коронавируса
Оценены последствия пандемии коронавируса

Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш оценил последствия пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Якыш считает, что в экономическом …


Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter. «В …


Планы на будущее: почему США решили оказать помощь Италии, когда эпидемия коронавируса уже в самом разгаре
Планы на будущее: почему США решили оказать помощь Италии, когда эпидемия коронавируса уже в самом разгаре

11 апреля 2020, 23:39 Наталия Сергиевская, Анна Лушникова, Максим Лобанов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать помощь Италии в …


Ибрагимович похвастался своим уловом на рыбалке
Ибрагимович похвастался своим уловом на рыбалке

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты