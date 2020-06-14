Оценены шансы Ефремова избежать реального срока

14 июня 2020     16
Оценены шансы Ефремова избежать реального срока

Пристрастие к алкоголю актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, не может быть оправданием в суде и не поможет виновнику избежать реального срока. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил адвокат Андрей Князев.

«То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо», — пояснил юрист. По его словам, актеру грозит пять-семь лет лишения свободы. За ДТП с жертвой Ефремов не сможет отделаться условным наказанием, считает Князев.

По мнению полковника ФСИН в отставке Василия Макиенко, артиста могут отправить в колонию-поселение. Там в его распоряжении будет телефон, так что он сможет связываться с родственниками и даже заказывать еду из ресторанов. Однако, по условиям пребывания в колонии-поселении, Ефремов будет вынужден работать на каком-либо предприятии или в библиотеке.

8 июня актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию на Смоленской площади в столице. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Источник: Лента.Ру

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