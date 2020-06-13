Оценены шансы Ефремова отправиться в СИЗО за видеообращение

13 июня 2020     8
Оценены шансы Ефремова отправиться в СИЗО за видеообращение

Заслуженный артист России Михаил Ефремова, записав видеообращение, не нарушил условия домашнего ареста. Об этом агентству РИА Новости рассказала адвокат Сталина Гуревич.

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Она пояснила, что Ефремову запрещено пользоваться интернетом, однако он может записывать обращения. Главное, чтобы ролики в сеть загружали адвокаты или близкие родственники. Если это условие было соблюдено, ужесточение меры пресечения в виде заключения в СИЗО актеру не угрожает.

В ночь на 13 июня артист записал видеообращение «к людям», в котором попросил прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова и предложил им свою помощь. Также он заявил о «конце Ефремова».

8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

Источник: Лента.Ру

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