Очередной корабль Starship Илона Маска взорвался

30 мая 2020     10
Очередной корабль Starship Илона Маска взорвался

Испытания третьего прототипа корабля Starship SN4 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса закончились неудачей. Взрыв произошел во время тестирования метанового двигателя Raptor. Трансляция велась на YouTube-канале LabPadre.

SpaceX проводил огневые испытания, во время которых произошла утечка топлива. В результате прототип взорвался и упал.

В конце февраля прототип Starship SN1 лопнул на полигоне в Бока-Чика (Техас) во время наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года испытания прототипа корабля Starship Mk1 также закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

Источник: Лента.Ру

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