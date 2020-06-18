Очевидцы засняли подтопление дорог Москвы после мощной грозы с ливнем

18 июня 2020     13
Очевидцы засняли подтопление дорог Москвы после мощной грозы с ливнем

Гроза, сопровождаемая ливнем и градом, обрушилась на Москву днем в четверг, 18 июня. В результате непогоды в некоторых районах столицы оказались подтопленными несколько улиц и проезжих частей.

Очевидцы делятся в Сети видео с последствиями разгула стихии. Записи опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах одного из роликов запечатлен мощный град, а на другом видно, что после ливня по одной из автомагистралей столицы машины буквально «плывут».

О том, что на столичный регион надвигается гроза сообщили ранее в четверг в московском главке МЧС. Как передавал «Интерфакс» сообщение ведомства, гроза с дождем будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с.

В связи с этим спасатели рекомендовали москвичам отказаться от поездок на личном транспорте и не укрываться под деревьями.

В этот же день в Гидрометцентре России объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Он сохранится в городе до 10 утра пятницы.

Источник: Газета Известия

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