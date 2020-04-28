Офисы Apple и Google из-за коронавируса превратились в города-призраки

В Лондоне появились города-призраки — это офисы компаний Кремниевой долины. На данных объектах остановилось строительство, поскольку из-за карантина все стройки остановлены, а рабочие сидят дома. Об этом сообщает SNBC.

В последнее десятилетие многие высокотехнологические компании открывают свои филиалы в Лондоне. Facebook, Twitter и Amazon уже приобрели сияющие высотки, чтобы разместить своих сотрудников. Но несколько крупных проектов, в частности, штаб-квартира Alphabet, еще находятся в стадии реализации, и их дальнейшая судьба неизвестна. Кампусы IT-гигантов превратились в города-призраки из-за эпидемии.

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Та же проблема коснулось и штаб-квартиры Google, которая находится рядом с вокзалом Кинг-Кросс. Здание представляет собой 11-этажный небоскреб с функциональной крышей. В высотке есть 25-метровый бассейн, 200-метровая беговая дорожка на крыше и большой спортзал. Офис будет вмещать до четырех тысяч человек — «гуглеров». Однако теперь из-за коронавируса компания отстает на несколько лет от графика: открытие штаб-квартиры планируют на 2023-2024 годы

Google изначально надеялась быть в здании к 2016 году, но впоследствии эта дата сместилась. Первоначальные идеи по строительству объекта на 1,2 миллиарда долларов (около 89 миллиардов рублей) отмел сооснователь компании Ларри Пейдж. По его мнению, такой дизайн небоскреба был бы слишком скучным.

Компания Apple также планировала переместить 1,4 тысячи своих сотрудников из нескольких офисов в новое пространство площадью 47 тысяч квадратных метров, однако пандемия сорвала сроки. «Яблочная» высотка должна была занять шесть этажей бывшей угольной электростанции. Здание изображено на обложке альбома Animals (Животные) группы Pink Floyd.

Кремниевая долина — условное название пригорода Сан-Франциско (штат Калифорния, США), где сосредоточено множество компаний в сфере высоких технологий (Xerox, eBay, Adobe, Intel, Symantec и другие).

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Источник: Лента.Ру