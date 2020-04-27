Огородница подралась с агрессивной лисицей и посадила ее в горшок

27 апреля 2020     10
Огородница подралась с агрессивной лисицей и посадила ее в горшок

В американском городе Грей, штат Мэн, женщина подралась с лисицей и посадила агрессивное животное в горшок. Об этом сообщает газета Sun Journal.

37-летняя Элиза Рут Уотсон заметила забравшуюся во двор лису, когда работала в огороде. Чтобы напугать животное, она закричала и бросилась на него, размахивая руками. Вопреки ожиданиям, лиса не пустилась наутек, а побежала навстречу. Только после этого женщина обратила внимание на ее неприятный запах и облезлый мех, перепачканный в крови. Она испугалась, что лиса заражена бешенством и, не раздумывая, пнула ее. Это не помогло.

«Она снова бросилась на меня, — рассказывает Уотсон. — Я пинала ее, пинала, а она все возвращалась и возвращалась. Потом прыгнула — и хорошо, что у меня были рукавицы, иначе могла серьезно ранить. Прыгнула и вцепилась мне в руки». Огороднице удалось стряхнуть лису и схватить ее за шею, но та продолжала вырываться и норовила укусить. Сначала Уотсон думала закрыть животное в гараже, но в итоге засунула ее в котел для ошпаривания кур и закрыла крышкой. В последний момент лиса успела укусить ее за большой палец.

В больнице женщине оказали первую помощь, обработали порезы и раны и сделали пять инъекций вакцины от бешенства. Сидевшую в котле лисицу забрали специалисты, животное проверят на бешенство. «Вряд ли с ней можно было справиться иначе, — говорит Уотсон. — У нее было намерение напасть на меня».

В 2018 году сообщалось, что американка из Нью-Джерси задушила бешеную лису. Животное вцепилось ей в ногу, когда она вышла во двор. Женщина схватила лису за морду, а другой рукой сжимала ей шею, пока та не перестала подавать признаки жизни.

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Источник: Лента.Ру

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