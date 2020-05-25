Ограничения для автобусов и грузовиков ввели на тюменской трассе

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск ввели ограничения для автобусов и грузовиков. Речь идет о транспорте массой более 3,5 т. Сколько будут длиться ограничения – пока неизвестно.

Как пишет megatyumen.ru, проезд закрыли на 236 км автодороги. Там проводятся ремонтные работы. Автомобилистов просят быть осторожными на этом участке. Для объезда предлагается использовать дорогу Тобольск – Первые Салы.

23 мая сообщалось о ДТП в Тюмени на пересечении улиц Челюскинцев и Ленина. У водителя одного из автомобилей случился сердечный приступ. Спасти мужчину не удалось.