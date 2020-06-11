Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

11 июня 2020     12
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. Пост на эту тему он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Охлобыстина, жертвой аварии стал не только курьер Сергей Захаров, но и сам Ефремов. «Погибло два человека —Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того, и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти, разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы», — написал актер.

Он призвал проявлять сострадание к любой человеческой жизни, в том числе к жизни Ефремова. «Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто “ходит по краю”», — отметил Охлобыстин.

Материалы по теме

15:37 — 9 июня

«Миша не благочестивый разбойник и тем паче не Христос. Миша — заблудшая овца, точнее — пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались», — считает актер.

Он признался, что история Ефремова помогла ему пересмотреть свое отношение ко многому, в том числе к украинцам. По словам Охлобыстина, «святая ярость», вызванная трагедией в Доме профсоюзов в Одессе, не дает ему права ненавидеть весь народ.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. Пост на эту тему он опубликовал на …


Галкин прокомментировал информацию об обращении Пугачевой за госпомощью
Галкин прокомментировал информацию об обращении Пугачевой за госпомощью

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что его супруга, певица Алла Пугачева якобы обратились за госпомощью из-за пандемии коронавируса. …


В США полицейский ударил электрошокером чернокожего и поплатился за это
В США полицейский ударил электрошокером чернокожего и поплатился за это

В американском городе Спрингфилд, штат Флорида, задержали офицера полиции Ронни Нельсона, поплатившегося за арест чернокожего Соломона Смита, которого он несколько …


Севастополь открывают для туристов с 15 июня
Севастополь открывают для туристов с 15 июня

Жители Севастополя и Крыма смогут свободно въезжать в город с 15 июня.  Для приезжающих из других регионов сохранится необходимость предъявлять справки …


В Севастополе возобновят работу детсады и рестораны
В Севастополе возобновят работу детсады и рестораны

В Севастополе в 15 июня возобновят работу детские сады, музеи и музеи-заповедники, театры и концертные площадки без зрителей, в режиме …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты