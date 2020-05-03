Охранник угнал машину за 2,4 млн рублей из женского монастыря в Москве

3 мая 2020     11
Охранник угнал машину за 2,4 млн рублей из женского монастыря в Москве

В Москве сотрудник ЧОП угнал автомобиль из Богородице-Рождественского женского монастыря. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как стало известно, инцидент произошел накануне. С заявлением об угоне в полицию обратилась помощница настоятельницы обители.

«Второго мая в полицию поступило заявление от женщины 1949 года рождения о краже автомашины Nissan Pathfinder. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», — цитирует «РИА Новости» сообщение правоохранителей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется розыск машины и угонщика. По данным стражей порядка, пропавший автомобиль стоит 2,4 млн рублей.

29 апреля в распоряжении «Известий» оказался пресс-релиз рейтинга самых угоняемых автомобилей в России по итогам 2019 года, составленного экспертами «АльфаСтрахование».

Согласно статистике, первое место в списке занял американский внедорожник Cadillac Escalade с частотою угонов в стране — 1,39%. Второе место занял седан Toyota Camry с 0,64%, а на третьем месте находится кроссовер Land Rover Freelander — 0,58%.

Источник: Газета Известия

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