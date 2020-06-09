Okko покажет концерты классической и джазовой музыки к юбилею Дениса Мацуева

Сбербанк и мультимедийный сервис Okko 13 и 14 июня покажут два онлайн-концерта, приуроченных к 45-летнему юбилею Народного артиста России Дениса Мацуева. Выступления пройдут в прямом эфире и будут доступны бесплатно в рамках совместного проекта Сбербанка и Okko «Искусство онлайн».

«Я, в отличие от многих людей, очень люблю отмечать свои дни рождения, но только при условии, что они проходят на сцене. Поэтому я счастлив, что даже в этих непростых условиях получилось сохранить эту дорогую моему сердцу традицию. И пусть в этом году сцена у нас виртуальная, мы с моими коллегами сделаем все, чтобы вы почувствовали себя в атмосфере настоящего живого концерта классической и джазовой музыки. Это наше послание всему концертному миру о том, что мы скоро обязательно вернемся в концертные залы с живым звуком и уникальным общением с публикой. Благодарю Okko и Сбербанк, и всех, кто принимает участие в организации этих онлайн-концертов за такую возможность. Мы с нетерпением ждем встречи!» — отметил Денис Мацуев.

В субботу, 13 июня, Денис Мацуев выступит с камерным концертом классической музыки. Вместе с пианистом сыграют Елисей Мысин (фортепиано), Александра Довгань (фортепиано), Иван Бессонов (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель) и Гайк Казазян (скрипка). Музыканты исполнят произведения Роберта Шумана, Сергея Прокофьева, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса и Дмитрия Шостаковича.

В воскресенье, 14 июня, состоится концерт классической и джазовой музыки. Прозвучат импровизации на тему сочинений Эдварда Грига и Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Чарльза Паркера, Сергея Рахманинова, а также неожиданные композиции со всего мира. В программе примут участие Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог), Анастасия Тюрина (балалайка) и Ярослава Симонова (вокал).

«В более благоприятные времена Денис Мацуев отмечал бы свой юбилей в переполненных концертных залах Москвы, Лондона и Вены. Пока это невозможно, мы рады предоставить платформу Сбербанка и Okko для долгожданной встречи пианиста со своей публикой, причем в значительно расширенном составе по обе стороны экрана, — подчеркнула Старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова. — Зрителей ждет потрясающий марафон классической и джазовой музыки в исполнении Дениса Мацуева и плеяды прекрасных музыкантов. Поздравляем маэстро с Днем рождения и с удовольствием участвуем в этом празднике!»

Трансляции концертов состоятся 13 и 14 июня в 17:00 по московскому времени и будут доступны всем зарегистрированным пользователям в подборке «Искусство онлайн» в Okko.

«Искусство онлайн» — совместный проект Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, который открывает бесплатный доступ к коллекции из более 300 спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий и другого видеоконтента от ведущих культурных площадок страны. В коллекцию входит платная подборка концертов и спектаклей от мировых звезд классической сцены. Медиатека проекта пополняется ежедневно.

Источник: Лента.Ру