Okko развлечет россиян Шнуровым в музее и сериалом о русской киллерше

Музыкант Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее для всех желающих в рамках проекта «Искусство онлайн» в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Вместе с артистом в виртуальной экскурсии примет участие директор Третьяковки Зельфира Трегулова. Отмечается, что Шнуров расскажет о своих любимых картинах и поделится мнением об известных русских художниках. Руководительница музея раскроет секреты шедевров, хранящихся в коллекции Третьяковки.

Показ часовой онлайн-прогулки состоится 13 апреля в Okko.

Также 13 апреля в Okko состоится премьера третьего сезона «Убивая Еву», лучшего нового сериала года по версии Ассоциации телевизионных критиков. Комедийная адаптация книг Люка Дженнингса рассказывает о Вилланель (Джоди Комер), психопатичной наемной убийце с русскими корнями, на которую охотится сотрудница британской разведки MI5 Ева Поластри (Сандра О).

Помимо этого, пользователей сервиса ждут утренняя зарядка на передаче «Фитнес против вируса» (8:00), выпуск лекций для малышей о появлении Земли и полезных ископаемых (10:00), лекция филолога Марии Штейнман об особенностях жанра фэнтези (12:00) и кулинарное шоу «Готовим дома с Novikov School», в котором зрителей научат готовить карпаччо (14:00).

Вечером, в 21:00, Евгения Кривицкая прочитает марийскую сказку «Волк на свадьбе». Также 13 апреля в Okko пройдет показ боевика «Бладшот» (22:00).

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

Источник: Лента.Ру