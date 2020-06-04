Около 3 тыс. летних кафе откроются в Москве

Право на размещение летних кафе в Москве в 2020 году получили почти 3 тыс. организаций. Об этом рассказали в столичном комплексе экономической политики и земельно-имущественных отношений.

Из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в этом году монтаж веранд начался позже обычного, только в начале июня, передает агентство городских новостей «Москва».

Дата открытия еще не определена, но, по словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, к ней надо быть готовыми, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую эффективность и привычный уровень сервиса.

Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, рассказал Ефимов.

Сезон летних кафе длится до 1 ноября. Всё это время Госинспекция по недвижимости будет проверять соблюдение правил работы и мер безопасности.

С 1 июня начали работу летние площадки кафе в Крыму. Персонал обслуживает посетителей в масках и перчатках. При входе на летние площадки установлены стойки с антибактериальными средствами: спреи и гели, одноразовые салфетки.