Около 3 тыс. летних кафе откроются в Москве

4 июня 2020     14
Около 3 тыс

Право на размещение летних кафе в Москве в 2020 году получили почти 3 тыс. организаций. Об этом рассказали в столичном комплексе экономической политики и земельно-имущественных отношений.

Из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в этом году монтаж веранд начался позже обычного, только в начале июня, передает агентство городских новостей «Москва».

Дата открытия еще не определена, но, по словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, к ней надо быть готовыми, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую эффективность и привычный уровень сервиса.

Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, рассказал Ефимов.

Сезон летних кафе длится до 1 ноября. Всё это время Госинспекция по недвижимости будет проверять соблюдение правил работы и мер безопасности.

С 1 июня начали работу летние площадки кафе в Крыму. Персонал обслуживает посетителей в масках и перчатках. При входе на летние площадки установлены стойки с антибактериальными средствами: спреи и гели, одноразовые салфетки.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе открылась новая страусиная ферма
В Севастополе открылась новая страусиная ферма

В селе Терновка открылась страусиная ферма. Специально для экзотических птиц там построили вольеры, вагоны для выгула. Пока в хозяйстве около …


В Крыму подтверждено шесть случаев коронавируса
В Крыму подтверждено шесть случаев коронавируса

Из 1824 проведённых за сутки тестов на территории Республики Крым подтверждено шесть новых случаев коронавируса. Все заболевшие из ранее известных …


В Крыму умер двенадцатый пациент с коронавирусом
В Крыму умер двенадцатый пациент с коронавирусом

На территории Республики Крым скончался пациент, находившийся долгое время в реанимации в тяжёлом состоянии. «Пациент в тяжёлом состоянии, длительное время …


Авиация ЮВО и Черноморского флота проверили систему ПВО Крымского полуострова
Авиация ЮВО и Черноморского флота проверили систему ПВО Крымского полуострова

В проверке было задействовано порядка 10 самолётов и вертолётов, в том числе самолёты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые …


В севастопольском селе Орловка заложили новый храм
В севастопольском селе Орловка заложили новый храм

В Орловке сегодня заложили храм во имя св. равноапостольного царя Константина и матери его Елены. Он будет построен по модульной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты