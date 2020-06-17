Олейник согласился на бой с «Черным зверем» из UFC

17 июня 2020     14
Олейник согласился на бой с «Черным зверем» из UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник дал согласие на поединок с американским тяжеловесом Дерриком Льюисом по прозвищу «Черный зверь». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что обе стороны дали предварительное согласие на проведение боя. Для 42-летнего Олейника поединок станет уже третьим в 2020 году. Планируется, что тяжеловесы разделят октагон на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 8 августа.

В мае Олейник одолел бывшего чемпиона UFC бразильца Фабрисиу Вердума. Россиянин записал на свой счет победу раздельным решением судей. В январе российский тяжеловес досрочно завершил схватку с американцем Морисом Грином, применив болевой прием.

Льюис провел всего один поединок в 2020 году, одержав победу над тяжеловесом из Швеции Илиром Латифи. В ноябре 2018-го Льюис дрался за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но уступил на тот момент действующему обладателю пояса соотечественнику Даниэлю Кормье.

Олейник принял участие в 73 поединках по правилам MMA. На счету россиянина 59 побед и 13 поражений.

Источник: Лента.Ру

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