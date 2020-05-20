Оленегорскую музыкальную школу отремонтируют в Мурманской области

В Оленегорске Мурманской области планируется капитальный ремонт местной музыкальной школы на улице Бардина. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок.

В соответствии с технической документацией, в здании планируется осуществить внутреннюю отделку помещения, обновление звукового и светового оборудования, сцены, хореографического и актового зала, а также отремонтировать фасад и прилегающую территорию. Об этом информирует ИА «Би-порт».

Начальная (максимальная) цена капитального ремонта музшколы оценивается в 40,7 млн рублей. Подрядчик будет определён 29 мая, а работы планируется выполнить до конца октября.