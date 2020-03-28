Олимпиаде-2024 предрекли проблемы из-за коронавируса

28 марта 2020     15
Олимпиаде-2024 предрекли проблемы из-за коронавируса

Председатель оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса осложнит подготовку к соревнованиям. Его слова приводит Le Dauphine.

По словам Эстанге, оргкомитету предстоит пересмотреть все планы. Это связано с тем, что олимпийский цикл, который обычно длится четыре года, будет сокращен до трех. Кроме того, Эстанге отметил, что нельзя исключать и появления финансовых проблем у потенциальных спонсоров соревнований. «Но я уверен, что мы сумеем адаптироваться», — заключил он.

Материалы по теме

00:03 — Сегодня

24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии.

26 марта появилась информация о том, сколько организаторам будет стоить перенос Олимпиады. Потери оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Роснефть» ушла из Венесуэлы
«Роснефть» ушла из Венесуэлы

«Роснефть» объявила об уходе из Венесуэлы и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте …


Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС. …


Олимпиаде-2024 предрекли проблемы из-за коронавируса
Олимпиаде-2024 предрекли проблемы из-за коронавируса

Председатель оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса осложнит подготовку к соревнованиям. Его слова приводит Le …


Россия полностью закрывает сухопутные границы
Россия полностью закрывает сухопутные границы

Россия с 30 марта временно закрывает все сухопутные границы, включая российско-белорусский участок. Данные меры вызваны особыми обстоятельствами и приняты Правительством …


Правительство приобрело акции «Роснефти» в Венесуэле
Правительство приобрело акции «Роснефти» в Венесуэле

Активы «Роснефти» в Венесуэле приобрела компания, принадлежащая Российской Федерации. Об этом в субботу, 28 марта, заявила пресс-служба кабинета министров. «Правительство …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты