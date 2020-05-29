Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

29 мая 2020     18
Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.

«По моей оценке, подъезд — самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий. <…> Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — сказал он «Парламентской газете» 29 мая.

Онищенко отметил, что подъезд можно считать общественным местом, особенно в утренние часы, «когда все соседи тоже идут на работу». Кроме того, в подъездах коронавирус сохраняется дольше, ведь туда не проникает солнечный свет, перед которым уязвима инфекция.

В связи с этим депутат порекомендовал надевать маску и перчатки при выходе из квартиры, а не на улице или перед входом в общественное место.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что большинство москвичей неправильно носят маски. Так, у многих горожан маска не закрывает нос, спущена на подбородок либо висит на шее. Кроме того, в вечернее время суток всё меньше жителей столицы используют это средство защиты.

В связи с пандемией коронавируса во многих российских регионах действует обязательный масочный режим. В частности, в Москве маску и перчатки нужно носить в общественном транспорте и других публичных местах. Штраф за нарушение режима в городском транспорте составляет 5 тыс. рублей, а в общественных местах — 4 тыс. рублей. С 1 июня масочный режим будет ужесточен.

По состоянию на 28 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 379 051. 150 993 человека вылечились. 4142 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

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