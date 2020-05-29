Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.

«По моей оценке, подъезд — самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий. <…> Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — сказал он «Парламентской газете» 29 мая.

Онищенко отметил, что подъезд можно считать общественным местом, особенно в утренние часы, «когда все соседи тоже идут на работу». Кроме того, в подъездах коронавирус сохраняется дольше, ведь туда не проникает солнечный свет, перед которым уязвима инфекция.

В связи с этим депутат порекомендовал надевать маску и перчатки при выходе из квартиры, а не на улице или перед входом в общественное место.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что большинство москвичей неправильно носят маски. Так, у многих горожан маска не закрывает нос, спущена на подбородок либо висит на шее. Кроме того, в вечернее время суток всё меньше жителей столицы используют это средство защиты.

В связи с пандемией коронавируса во многих российских регионах действует обязательный масочный режим. В частности, в Москве маску и перчатки нужно носить в общественном транспорте и других публичных местах. Штраф за нарушение режима в городском транспорте составляет 5 тыс. рублей, а в общественных местах — 4 тыс. рублей. С 1 июня масочный режим будет ужесточен.

По состоянию на 28 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 379 051. 150 993 человека вылечились. 4142 пациента скончались.

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