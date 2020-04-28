Онлайн-саммит в «нормандском формате» состоится

28 апреля 2020     5
Онлайн-саммит в «нормандском формате» состоится

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что онлайн-саммит в «нормандском формате» на уровне глав внешнеполитических ведомств состоится в четверг, 30 апреля. Об этом пишет «РБК-Украина».

По его словам, внешнеполитические ведомства Германии, Франции и России дали согласие на проведение встречи в новом формате. «Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии», — заявил Кулеба.

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00:01 — 27 апреля

Министр считает, что уже давно назрела необходимость в разговоре, поскольку «решение парижского “нормандского саммита” пробуксовывают»: «Нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине».

Перед этим глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Источник: Лента.Ру

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