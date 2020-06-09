ООН направила США письмо о возможных нарушениях из-за смерти Флойда

Рабочая группа экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) по правам лиц африканского происхождения направила властям США письмо о возможных нарушениях со стороны сотрудников полиции, которые привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщила представитель группы Кристина Сондерс.

«Рабочая группа экспертов ООН по правам лиц африканского происхождения предприняла меры по делу Джорджа Флойда в соответствии со своим порядком и направила совместное письмо о предполагаемых нарушениях правительству США», — заявила она «РИА Новости» во вторник, 9 июня.

Отмечается, что подобные письма правительствам обычно направляет спецдокладчик ООН, чтобы получить объяснения по предполагаемым нарушениям и информацию о статусе расследования.

8 июня сообщалось, что семья Флойда обратилась к ООН с просьбой вмешаться в рассмотрение дела о его гибели.

Вместе с ними в организацию обратился и их адвокат Бенджамин Крамп. В совместном письме они также попросили представителей ООН дать рекомендации относительно реформы работы правоохранительных органов США.

В конце мая США накрыла волна беспорядков после смерти 46-летнего Флойда, в результате жестких действий полиции. Стражи порядка повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Один из них сдавил шею Флойду, позднее тот скончался в реанимации.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. 3 июня генпрокурор Миннесоты предъявил обвинения по делу Флойда еще троим полицейским. Однако, несмотря на это, беспорядки в большинстве американских городов продолжаются. Зачастую они сопряжены с мародерством, насилием против представителей власти и хулиганством.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь раскритиковал губернаторов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Кроме того, он назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.

7 июня американские издания Wall Street Journal и NBC News опубликовали результаты опроса, согласно которому большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой.