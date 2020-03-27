ООН предупредила о росте домашнего насилия из-за коронавируса

Карантинный режим, направленный на борьбу c эпидемией коронавируса, может повысить риск домашнего насилия. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович, передает РИА Новости.

«Весьма вероятно, что широкое распространение домашнего насилия возрастет, как это уже было отмечено в сообщениях полиции и горячих линий. Для большого количества женщин и детей дом может быть местом страха и жестокого обращения. Эта ситуация значительно усугубляется в случае изоляции и полного карантина, введенных во время пандемии COVID-19», — приводит агентство слова Симонович.

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00:03 — 26 марта

26 марта сообщалось, что ограничительные меры коснулись по меньшей мере трех миллиардов человек Более чем 1,5 миллиарда из них находятся в жестком карантине: так, например, в Италии и некоторых других частях западной Европы выход из дома наказывается штрафом.

Сообщается, что как минимум 35 стран закрыли школы до конца марта. Япония, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собирается снять этот запрет в апреле. В большинстве стран приняты определенные меры против массовых мероприятий.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в 196 странах мира выявлено 549,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 127,5 тысячи человек, 24,8 тысячи человек скончались.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру