ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч детей из-за коронавируса

Сотни тысяч детей в 2020 году окажутся под угрозой гибели из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
Глава Всемирной организации пояснил, что в результате глобальной рецессии в течение 2020 года многие столкнутся с сокращением доходов. Вследствие этого начнут экономить на здоровом питании, «а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях».
Еще одной проблемой он назвал приостановку кампаний по вакцинации против кори и полиомиелита в ряде стран. «А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение», — выразил он опасение.
19 марта Гутерриш описал сценарий гибели миллионов человек от коронавируса. По его словам, это может произойти в случае распространения COVID-19 в бедных странах.
По оценке МВФ, мировая экономика находится на пути к самому глубокому кризису с 1930-х годов и мировой ВВП сократится на три процента в 2020 году. На этом фоне глава МВФ Кристалина Георгиева призвала центробанки стран по всему миру для стимулирования экономик «тратить столько, сколько они могут».
По последним данным, в мире от коронавирусной инфекции умерли 141,4 тысячи человек. Число зараженных превысило 2,1 миллиона.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру