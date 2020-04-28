ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии

28 апреля 2020     32
ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии

Во втором квартале 2020 года 195 млн человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса, сообщается в апрельском докладе ООН.

«Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — считают аналитики организации.

Согласно их прогнозу, больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

Накануне эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ заявили, что численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.

25 апреля помощник президента Максим Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 28 апреля, всего в в мире подтверждено свыше 3 млн случаев заболевания, скончались более 200 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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