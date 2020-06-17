ОПЕК сохранила прогноз по снижению мирового спроса на нефть

17 июня 2020     11
ОПЕК сохранила прогноз по снижению мирового спроса на нефть

ОПЕК сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 млн баррелей в сутки, говорится на сайте ТАСС в среду, 15 июня.

«Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на глобальную экономическую деятельность <…> и привела к снижению показателя в годовом выражении на 6,4 млн баррелей в сутки в первом квартале и на 17,3 млн баррелей в сутки во втором квартале», — приводит агентство данные из доклада.

В мае добыча нефти стран – экспортеров нефти снизилась на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня. К апрелю добыча снизилась более чем на 6,2 млн баррелей в сутки. При этом большая часть сокращения производства пришлась на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт.

Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году также сократится — на 3,2 млн баррелей в сутки. Наибольшее снижение прогнозируют в США и Канаде.

В России добыча нефти в 2020 году снизится до 10,3 млн баррелей в сутки. По сравнению с предыдущим отчетом показатель улучшен на 160 тыс. баррелей в сутки.

Накануне, 16 июня, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало падение мирового спроса на нефть в 2020 году и восстановление его в следующем, 2021 году.

Источник: Газета Известия

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