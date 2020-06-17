ОПЕК сохранила прогноз по снижению мирового спроса на нефть

ОПЕК сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 млн баррелей в сутки, говорится на сайте ТАСС в среду, 15 июня.

«Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на глобальную экономическую деятельность <…> и привела к снижению показателя в годовом выражении на 6,4 млн баррелей в сутки в первом квартале и на 17,3 млн баррелей в сутки во втором квартале», — приводит агентство данные из доклада.

В мае добыча нефти стран – экспортеров нефти снизилась на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня. К апрелю добыча снизилась более чем на 6,2 млн баррелей в сутки. При этом большая часть сокращения производства пришлась на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт.

Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году также сократится — на 3,2 млн баррелей в сутки. Наибольшее снижение прогнозируют в США и Канаде.

В России добыча нефти в 2020 году снизится до 10,3 млн баррелей в сутки. По сравнению с предыдущим отчетом показатель улучшен на 160 тыс. баррелей в сутки.

Накануне, 16 июня, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало падение мирового спроса на нефть в 2020 году и восстановление его в следующем, 2021 году.