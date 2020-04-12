Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Все стационары и станции скорой помощи в Москве работают в усиленном режиме в связи с тем, что в последние дни в столице увеличился поток заболевших COVID-19.

По сообщению оперштаба, администрации медучреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Всех больных поместят в стационар, им будет оказана медицинская помощь. Также отмечается, что кроме 13 городских стационаров заболевших коронавирусом принимают частные больницы и федеральные станции.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Московском регионе на 11 апреля зафиксировано 9934 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 568 пациентов, умерли 72. Всего в стране с начала эпидемии, по данным портала, зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились 1045.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в три этапа.

Первый подразумевает введение пропусков для поездок на работу, второй — для поездок в других целях, а третий — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились 1045 пациентов.

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