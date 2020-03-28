Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом

27 марта 2020     14
Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом

Российская оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ее мужа, главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

По его словам, у Касьян «двустороннее воспаление легких». Севастьянов рассказал, что получил письмо с поддержкой от Папы Римского Франциска, который не раз высоко отзывался об исполнительском мастерстве оперной певицы.

Касьян подхватила вирус в храме, где общалась с другими прихожанами, один из которых оказался заражен, рассказал собеседник агентства. Севастьянов призвал всех остаться в дома и «молиться в кругу семьи».

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 26,8 тысячи человек, выявлено более 585 тысяч случаев заражения, из них 129,8 тысячи закончились выздоровлением пациента. Известно о 1036 случаях заражения, выявленных в России.

Источник: Лента.Ру

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