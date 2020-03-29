Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

В Москве подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб в воскресенье, 29 марта.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.

«Среди новых заболевших — 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 13 инфицированных посещали европейские страны в последние две недели. Пациенты, а также те, с кем они близко контактировали, находятся под медицинским наблюдением.

Ранее в воскресенье стало известно, что 270 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 1 534.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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Источник: Газета Известия