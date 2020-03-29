Описана встреча с пьющим пиво и удерживающим пепельницу на животе Роналдо

29 марта 2020     18
Описана встреча с пьющим пиво и удерживающим пепельницу на животе Роналдо

Бывший футболист сборной Англии Питер Крауч вспомнил встречу с экс-игроком сборной Бразилии Роналдо на Ибице. Его слова приводит Daily Mail.

«Я увидел его на пляже. Он был увлечен выпивкой и удерживал на животе пепельницу. Как только он допивал одну бутылку пива, его спутница-супермодель приносила другую», — рассказал Крауч. Он добавил, что не мог упустить возможность сфотографироваться с бразильцем. При этом Роналдо его не узнал.

Крауч сказал, что всегда мечтал сыграть с Роналдо. «Не уверен, что наши стили подходили друг другу, но 90 минут с ним стали бы главным событием в моей жизни», — заметил он.

Крауч известен выступлениями за ряд английских клубов, среди которых «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Сток Сити». В составе «Ливерпуля» игрок становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА. С 2005-го по 2010 год футболист играл также за сборную страны. Он забил 22 мяча и принял участие в чемпионатах мира 2006 и 2010 года.

Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча». Бразилец включен в список ста величайших футболистов мира по версии журнала World Soccer. На клубном уровне Роналдо выступал за каталонскую «Барселону», мадридский «Реал», «Милан» и другие команды.

Источник: Лента.Ру

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