Описано влияние глобального потепления на появление неизвестных вирусов

Ухудшение климатической обстановки и глобальное потепление приведут к возникновению неизвестных ранее вирусов. Об этом рассказала биоэколог, магистр экологии и природопользования Лидия Беляева в интервью «Известиям».

Из-за повышения средней температуры воздуха по всему миру происходит таяние ледников. «А вместе с ними могут оттаивать вирусы и споры микроорганизмов, образовавшиеся много лет назад. И неизвестно сможет ли человеческий организм оказать им сопротивление», — рассказала специалист. Она добавила, что в природе существует много разновидностей вируса, которые еще прячутся от человека в организмах животных.

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Доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова, врач-аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко добавила, что загрязнение водоемов и почвы отходами человеческой деятельности ведет к попаданию токсичных веществ в организм. Это увеличивает риск аллергических и аутоиммунных реакций. В результате человеческий организм становится подверженным не только новым вирусам, но и давно существующим патогенам.

Ранее врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева объяснила причину слабого иммунитета у современных людей. Она убеждена, что одним из факторов ослабления иммунитета может быть влияние антибиотиков, из-за чего иммунная система становится менее чувствительной.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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Источник: Лента.Ру