Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии

6 июня 2020     8
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии

В связи с пандемией коронавируса индустрию моды ждут глобальные перемены. Такие изменения в эпоху постпандемии описали «Известия».

Как пишет издание, сложности испытывают и массовый, и люксовый сегменты — самоизоляция привела к тому, что приобретать новую одежду просто нет необходимости. Как считает главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин, индустрию моды ждет серьезное потрясение и снижение оборотов. «При самом оптимистичном прогнозе на восстановление уйдет два-три года», — сказал он.

Однако многие эксперты считают, что спрос в люксовом сегменте быстро восстановится. «Люди, которые покупают люкс, вряд ли сильно пострадают от этого кризиса», — заявил Георгий Костава, фешен-директор журнала Robb Report. По его словам, в предыдущие кризисы ритейл довольно быстро восстанавливался.

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При этом эксперты уверены, что люксовому сегменту придется искать пути возврата в офлайн как можно быстрее, поскольку сервисная составляющая в этой сфере традиционно доминирует.

Некоторые специалисты полагают, что выходом для массовой моды, которая сейчас терпит огромные потери, может стать обращение крупных онлайн-ритейлеров к мелким локальным маркам и местному производству. При этом другие считают, что это негативно скажется на населении стран третьего мира, которые традиционно заняты в производстве одежды для Европы и США.

Кроме того, изменения затронут и систему презентации брендов. Так, крупные модные дома уже начали пересматривать графики показов и даже саму возможность участия в показе мод. «Думаю, что-то изменится в том, как презентовались коллекции в индустрии, — два раза в год мужская, два раза в год женская», — считает Костава. По его мнению, многие показы могут перейти в формат офлайновых шоу по несколько раз в год.

В начале мая генеральный директор консалтинговой компании в индустрии моды Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предположила, что половина магазинов одежды и обуви может закрыться в России на фоне пандемии коронавируса. По словам эксперта, снижение доходов населения, связанное с эпидемиологической обстановкой, приведет к сокращению спроса на указанные товары.

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Источник: Лента.Ру

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