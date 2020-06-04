Оползень отнес в море весь поселок и попал на видео

В Норвегии произошел оползень, скативший в море весь участок вместе домами местных жителей. Ролик опубликовало в четверг, 4 июня, издание Altaposten.
Уточняется, что катаклизм произошел 3 июня. На записи показано, как разносится по всей территории треск, а также постепенно начинает отъезжать земля с домами в сторону моря. На поверхности есть разломы и трещины, которые становятся больше и больше. Затем начинают заваливаться здания, остаются заметными только их крыши и обломки. В море тем временем пена покрывает съехавшие сооружения. Кроме того, на ролике можно заметить, как передвигаются, наталкиваясь друг на друга, слои земли.
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По словам автора видео Яна Эгил Бэккебри, он вел строительные работы на собственном участке — хотел построить спортивный бар, а как только решил пойти поесть, услышал сильный треск. Мужчина заявил, что все произошло настолько быстро, что он смог только скорее собраться и выбежать наружу. Бэккебри рассказал, что его участок также отнесло оползнем в море.
Отмечается, что Бэккебри был единственным местным жителем, который на тот момент находился в норвежском поселке. В этом месте располагалось восемь дачных участков, на которые хозяева приезжали по выходным.
В январе сообщалось, что Цюрих, Базель и Лозанна названы самыми дорогими городами мира. Кроме того, в этот рейтинг вошел и норвежский город Берген, расположенный на юго-западном побережье страны и окруженный горами и фьордами.
Источник: Лента.Ру