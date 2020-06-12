Определена самая защищенная от коронавируса группа крови

12 июня 2020     19
Определена самая защищенная от коронавируса группа крови

Американские ученые выяснили, что обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусом. Свои выводы эксперты опубликовали на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.

В исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был диагностирован COVID-19. Сделав поправку на пол, вес и возраст, специалисты установили, что заболеваемость среди людей с первой группой крови на 9-18 процентов ниже.

Чаще всего инфекцию обнаруживали у обладателей третьей и четвертой групп крови: среди них выявили 1,5 процента COVID-положительных. Что касается людей со второй группой, эта цифра составила 1,4 процента, а среди людей с первой — 1,3 процента.

Более выражено это соотношение оказалось у медиков и представителей других профессий, чья работа проходит в тесном контакте с инфицированными. У людей с четвертой группой крови вирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей — в 4 процентах, у людей со второй — в 3,9 процента, у людей с первой — в 3,2 процента.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что наиболее подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови. Эксперты связали такое явление с характерными ей особыми мутациями.

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Источник: Лента.Ру

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