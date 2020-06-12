Определена самая защищенная от коронавируса группа крови

Американские ученые выяснили, что обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусом. Свои выводы эксперты опубликовали на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.

В исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был диагностирован COVID-19. Сделав поправку на пол, вес и возраст, специалисты установили, что заболеваемость среди людей с первой группой крови на 9-18 процентов ниже.

Чаще всего инфекцию обнаруживали у обладателей третьей и четвертой групп крови: среди них выявили 1,5 процента COVID-положительных. Что касается людей со второй группой, эта цифра составила 1,4 процента, а среди людей с первой — 1,3 процента.

Более выражено это соотношение оказалось у медиков и представителей других профессий, чья работа проходит в тесном контакте с инфицированными. У людей с четвертой группой крови вирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей — в 4 процентах, у людей со второй — в 3,9 процента, у людей с первой — в 3,2 процента.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что наиболее подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови. Эксперты связали такое явление с характерными ей особыми мутациями.

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Источник: Лента.Ру