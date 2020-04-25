Определена средняя зарплата москвичей на начало года

25 апреля 2020     10
Определена средняя зарплата москвичей на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей. Такие данные приводятся в рейтинге Мосгорстата, с которыми ознакомился RT.

В ведомстве определили, что это на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда средний заработок в столице составлял 79,7 тысячи рублей.

Рост произошел, в частности, за счет индексации зарплат работников бюджетной сферы, полагает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Однако в большей степени свою роль сыграли крупные компании, заявил он.

Сафонов пояснил, что изменения зарплаты для топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем для работников других категорий.

В марте Росстат определил отрасли с наиболее высокими зарплатами в среднем по России. По итогам 2019 года, самые высокооплачиваемые профессии были зафиксированы в финансовой и страховой сферах. На втором месте — сфера добычи полезных ископаемых. Высокие зарплаты оказались у занятых в сфере информации и связи, научной и технической деятельности, а также в области государственного управления, военной безопасности и социального обеспечения.

Источник: Лента.Ру

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