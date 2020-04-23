Определены самые популярные у россиян месяцы для путешествий

23 апреля 2020     10
Определены самые популярные у россиян месяцы для путешествий

Самыми популярными месяцами для путешествий в году у российских туристов оказались май и август. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, в конце весны прошлого года россияне совершили больше всего авиаперелетов, а в конце лета — железнодорожных путешествий. При этом определено, что на самолете среднестатистический турист летал дважды, на поездах ездил трижды, а в отелях в среднем останавливался на трое суток.

Кроме того, стало известно, что наиболее частыми внутренними направлениями для поездок на любом виде транспорта оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край (в частности, Сочи и Краснодар), а заграничными — Армения, Италия и Турция. Наконец, траты на авиапутешествия в 2019 году в среднем составили 8 900 рублей, билет на поезд стоит около 2 300 рублей, а ночь в гостинице — 3 100 рублей.

22 апреля сообщалось, что большая часть россиян планирует провести летние отпуска дома. 11 процентов туристов намерены посетить другой город страны, шесть процентов собирается на Черноморское побережье Кавказа, четыре процента — в Крым, два процента — в страны СНГ.

Источник: Лента.Ру

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