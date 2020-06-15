Опрос выявил изменившиеся за карантин привычки туристов

За период карантина у туристов изменился подход к бронированию поездок, оформлению медицинской страховки и использованию антисептиков в дороге, сообщает Ostrovоk.ru.

Компания опросила 2,5 тыс. пользователей и выяснила, что 59% респондентов намерены изменить свой подход к планированию путешествий после снятия ограничений на поездки.

Так, 29% опрошенных рассказали, что при покупке билетов на самолет в будущем будут выбирать тарифы с возможностью бесплатной отмены. При этом 24% планируют бронировать отели по такому же принципу.

21% намерены всегда оформлять медицинскую страховку, а 16% — дополнительную страховку от невыезда.

Использовать антисептики в путешествиях будут 17% опрошенных, а носить медицинскую маску в общественном транспорте после снятия карантина продолжат 8% респондентов, пишет «РИА Новости» в понедельник, 15 июня.

Каждый десятый планирует избегать массовых мероприятий и скопления людей, столько же готовы реже ходить в кафе и рестораны. 7% рассказали, что готовы арендовать автомобиль, чтобы избежать столпотворения.

9 июня исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что почти четверть (24%) россиян намерены провести свой летний отпуск на отечественных курортах, еще 7,7% опрошенных склоняются к данному варианту.

Наиболее привлекательными местами для отдыха в России участники опроса считают Крым — туда планируют отправиться 26,5% респондентов, Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%), Байкал (5,9%).

Российские регионы начали открывать внутренний туризм с 1 июня. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, абсолютно точно с этого времени начнут свою работу санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией.