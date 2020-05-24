Опровергнут миф о вреде соли

24 мая 2020     15
Опровергнут миф о вреде соли

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина опровергла миф о вреде соли в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, соль нужна организму. Особенно она требуется тем людям, которые много ее теряют, отметила она. «Соль задерживает воду, соответственно повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом», — пояснила Соломатина.

При этом диетолог отметила, что частое переедание соли является не потребностью, а просто привычкой. Она пояснила, что вкусовые рецепторы привыкают к определенному вкусу. «Если мы будем постоянно увеличивать количество соли, нам потом все будет казаться недосоленным», — подчеркнула специалист.

Соломатина также оценила попытки отказаться от соли, чтобы похудеть. По ее словам, такая диета дает лишь временный результат, так как после возобновления потребления соли лишние килограммы быстро вернутся. Диетолог посоветовала гражданам определить свою норму соли в сутки.

В октябре прошлого года ученые Национального Института неврологических расстройств и инсульта пришли к выводу, что высокое потребление соли способно вызывать когнитивные нарушения, в том числе слабоумие. Исследователи показали, что у мышей, которые принимали пищу с высоким содержанием натрия, начали проявляться симптомы деменции. Диета вызвала изменения в кишечнике, а также уменьшила приток крови к мозгу, что могло стать причиной когнитивных нарушений.

Источник: Лента.Ру

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